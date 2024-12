Kurz vor Weihnachten will der TSV zudem noch seine magere Heim-Bilanz von bislang nur sieben Zählern aus acht Partien aufpolieren - keine andere Mannschaft holte noch weniger Punkte im eigenen Stadion. Weil die Sechziger auswärts das stärkste Team der Liga sind, gehen sie auf Rang neun in die abschließenden zwei Hinrundenmatches. Das letzte Spiel vor Weihnachten steigt in Aue.