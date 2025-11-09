3. Fußball-Liga: 0:4-Pleite für 1860 München bei Jahn Regensburg

Regensburg (dpa/lby) - Der TSV 1860 München hat auch beim kriselnden Jahn Regensburg seine Auswärtsflaute in der 3. Liga nicht beenden können. Das Team von Trainer Markus Kauczinski unterlag beim Zweitliga-Absteiger deutlich mit 0:4 (0:1). Für die "Löwen" war es die fünfte Niederlage in Folge in der Ferne. Lucas Hermes (32. Minute), Leopold Wurm (75.), Noel Eichinger (80./Foulelfmeter) und Philipp Müller (86.) erzielten die Treffer für die Regensburger. Für den Jahn waren es drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.