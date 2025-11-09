 
Die «Löwen» verlieren auswärts erneut: Bei Jahn Regensburg kassiert 1860 München die fünfte Auswärtsniederlage in Folge.

3. Fußball-Liga: 0:4-Pleite für 1860 München bei Jahn Regensburg
"Löwen"-Trainer Markus Kauczinski musste mit seinem Team eine klare Niederlage in Regensburg hinnehmen. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Regensburg (dpa/lby) - Der TSV 1860 München hat auch beim kriselnden Jahn Regensburg seine Auswärtsflaute in der 3. Liga nicht beenden können. Das Team von Trainer Markus Kauczinski unterlag beim Zweitliga-Absteiger deutlich mit 0:4 (0:1). Für die "Löwen" war es die fünfte Niederlage in Folge in der Ferne. Lucas Hermes (32. Minute), Leopold Wurm (75.), Noel Eichinger (80./Foulelfmeter) und Philipp Müller (86.) erzielten die Treffer für die Regensburger. Für den Jahn waren es drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Regensburg startete sehr druckvoll in die Partie. Benedikt Bauer traf in der 10. Minute bereits die Latte, ehe Hermes (32.) mit einem Schlenzer ins linke Eck die Führung für den Jahn erzielte.

Nach der Pause dominierten die Gastgeber weiter die Partie. Wurm (75.) schob den Ball nach einer verlängerten Ecke aus kurzer Distanz zum 2:0 über die Linie. Noel Eichinger (80.) brachte den Jahn per Foulelfmeter weiter in Front. Philipp Müller (86.) machte nach einem schönen Pass von Adrian Fein den Endstand für die Regensburger perfekt.