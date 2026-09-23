Tarifrunde für 3,7 Millionen IG Metall will fünf Prozent mehr Lohn für Metallbeschäftigte

IG-Metall-Tarifvorständin Nadine Boguslawski sagte, die Beschäftigten spürten steigende Lebenshaltungskosten, daher brauche es eine spürbare Entgelterhöhung. "Wer Aufschwung will, braucht Kaufkraft", sagte Boguslawski. Das stütze auch die Binnenkonjunktur.

IG Metall: Angriff auf 35-Stunden-Woche wäre Kriegserklärung

Für Empörung sorgen bei der IG Metall etwa Forderungen bei Mercedes-Benz nach Mehrarbeit ohne Lohnausgleich. Man akzeptiere keine Angriffe auf die 35-Stunden-Woche als gewerkschaftliche Errungenschaft, bekräftigte Benner in Frankfurt. "Die Beschäftigten haben ihren Beitrag geleistet." Tarifvorständin Boguslawski sagte, sollten die Arbeitgeber den Manteltarifvertrag kündigen, wäre das eine "Kriegserklärung".

Mercedes-Aufsichtsratschef Martin Brudermüller hatte zuvor die Rückkehr zur 40-Stunden-Woche angeregt - für dasselbe Gehalt. In der deutschen Autoindustrie ist bei tarifgebundenen Unternehmen die 35-Stunden-Woche Standard. Gesetzlich verpflichtend ist sie nicht. Mercedes-Benz hat mit der Schließung von zwei Werken in Deutschland gedroht, sollten die Kosten nicht sinken.

In der vorherigen Tarifrunde für die Metall- und Elektroindustrie 2024 hatte die IG Metall sieben Prozent mehr Geld gefordert und ein Plus von 5,1 in zwei Schritten Prozent erreicht. Damals waren die Zeiten aber in den großen Branchen besser.