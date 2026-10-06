Die Abschlüsse der jüngeren Vergangenheit stammten fast immer aus den mitgliederstarken IGM-Bezirken Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Bayern. 1997 war mit Niedersachsen letztmals eine der kleineren Einheiten dran. Besonders häufig wird "der Pilot" im Auto- und Maschinenland Baden-Württemberg geschmiedet. 2024 hatten die Tarifpartner das übliche Muster verlassen und einen Abschluss in Gemeinschaftsverhandlungen der Tarifgebiete Küste und Bayern erreicht.

Wird es Streiks geben?

Umfassende Warnstreiks mit hunderttausenden Beteiligten sind in der Metall- und Elektroindustrie eher die Regel als die Ausnahme. Die IG Metall nutzt die zeitlich begrenzten Ausstände regelmäßig zur Mobilisierung alter und neuer Mitglieder. Die aktuellen Tarifverträge laufen zum 31. Oktober aus. Danach sind sofort Warnstreiks möglich, weil keine nachlaufende Friedenspflicht vereinbart worden ist.

Eher unwahrscheinlich sind hingegen unbefristete Streiks mit vorheriger Urabstimmung. Die IG Metall betont zwar stets ihre volle Streikkasse, geht aber selten den letzten Schritt. Der letzte reguläre Streik im Flächentarif Metall und Elektro datiert aus dem Jahr 2002, als laut Zählung der Arbeitgeber 166 Betriebe in Baden-Württemberg und Berlin-Brandenburg bestreikt wurden.