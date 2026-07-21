29.000 Hektar zerstört Erfolge im Kampf gegen großen Waldbrand bei Madrid

Madrid/Soria - Bei der Bekämpfung eines großen Waldbrandes unweit der spanischen Hauptstadt Madrid gibt es nach fünf Tagen erstmals gute Nachrichten. Man sehe bereits "das Licht am Ende des Tunnels", sagte der Präsident der betroffenen Region Kastilien-La Mancha, Emiliano García-Page.



Die nächtliche Arbeit von mehr als 600 Einsatzkräften habe die Ausbreitung der Flammen in Richtung der Provinzhauptstadt Soria "praktisch gestoppt", versicherte der Politiker vor Journalisten nach einem Treffen mit den Einsatzleitern.