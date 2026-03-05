284 Millionen Euro Verlust: Pfandbriefbank tief in den roten Zahlen

Dieses Jahr Gewinn versprochen

Allerdings gab es auch eine positive Botschaft: Das Neugeschäft mit Krediten legte fast ein Viertel auf 6,3 Milliarden Euro zu. Vor allem wegen des Rückzugs aus den USA hatte die Bank Ende 2025 dennoch im Saldo weniger Geld verliehen als ein Jahr zuvor: Der Bestand sank um 1,7 Milliarden auf 27,3 Milliarden Euro. Für dieses Jahr stellt die Pfandbriefbank einen bescheidenen Vorsteuergewinn von 30 bis 40 Millionen Euro in Aussicht.