284 Millionen Euro Verlust: Pfandbriefbank tief in den roten Zahlen

Garching - Der Ausstieg aus dem verlustreichen US-Geschäft hat die Deutsche Pfandbriefbank im vergangenen Jahr wie erwartet tief in die roten Zahlen gerissen. Unter dem Strich stand ein Nettoverlust von 284 Millionen Euro nach 90 Millionen Gewinn im Jahr 2024, wie der Gewerbeimmobilien-Finanzierer in Garching bei München mitteilte. Rückstellungen und Abschreibungen wegen ausfallgefährdeter Kredite wuchsen von 170 Millionen auf 410 Millionen Euro. Davon entfielen allein 334 Millionen auf die USA und die Projektfinanzierung.