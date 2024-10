28-Jährige in U-Haft: Frau räumt ein: Vergewaltigungen erfunden

Regensburg (dpa/lby) - Eine Frau hat laut Polizei eingeräumt, zwei Vergewaltigungen in Regensburg erfunden zu haben. Die 28-Jährige befinde sich wegen des Verdachts des wiederholten Vortäuschens einer Straftat in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit. Die Frau hatte demnach Anfang des Jahres eine Vergewaltigung in einem Gebüsch im Bereich des Hauptbahnhofes angezeigt und im September angegeben, in einem Auto auf einem Parkplatz vergewaltigt worden zu sein. Beide Taten seien widerlegt worden, hieß es.