Sie haben einst Reisen und Transporte möglich gemacht, an die vorher kaum zu denken war: Dampflokomotiven trugen viele Jahrzehnte, von Mitte des 19. bis Mitte des 20. Jahrhundert, entscheidend zur Mobilisierung bei – beim Personen- wie beim Güterverkehr. Die Faszination der Menschen für deses Symbol des Industriezeitalters ist offenkundig ungebrochen: Am Wochenende pilgerten erneut Tausende Fans historischer Eisenbahntechnik zum Dampflokwerk der Deutschen Bahn – hier fanden die 28. Dampfloktage statt. Viele kamen mir Autos, Bussen oder eigens zu diesem Anlass organisierten Sonderzügen aus allen Teilen der Republik.