Sie haben einst Reisen und Transporte möglich gemacht, an die vorher kaum zu denken war: Dampflokomotiven trugen viele Jahrzehnte, von Mitte des 19. bis Mitte des 20. Jahrhundert, entscheidend zur Mobilisierung bei – beim Personen- wie beim Güterverkehr. Die Faszination der Menschen für deses Symbol des Industriezeitalters ist offenkundig ungebrochen: Am Wochenende pilgerten erneut Tausende Fans historischer Eisenbahntechnik zum Dampflokwerk der Deutschen Bahn – hier fanden die 28. Dampfloktage statt. Viele kamen mir Autos, Bussen oder eigens zu diesem Anlass organisierten Sonderzügen aus allen Teilen der Republik.
28. Dampfloktage Zugpferd und Besuchermagnet
Tino Hencl 07.09.2025 - 15:37 Uhr