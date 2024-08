Am 28. August feiert Deutschland den 275. Geburtstag seines Nationaldichters. Was hat Johann Wolfgang von Goethe nicht alles über die Liebe und die Frauen geschrieben. Es waren Geistesschöpfungen. In der harten Realität war der Nationaldichter der Deutschen wohl ein Spätzünder. Der Psychoanalytiker Kurt Eissler will herausgefunden haben, dass Goethe seinen ersten Geschlechtsverkehr als 39-Jähriger in Rom hatte. Auch sein Biograph Nicholas Boyle sieht in einer römischen Episode mit einer Faustina den ersten sexuellen Kontakt, der dokumentarisch belegt ist.