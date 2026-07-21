Die Begegnung mit der 50-Jährigen ist von zurückhaltender Freundlichkeit geprägt. Stattete der Autor dieser Zeilen dem „Hubertushaus“ doch einen spontanen Besuch ab, kurz bevor ein Thüringer Minister auf dessen Rennsteig-Sommertour Ascherbrück in Ruhla als Startpunkt seiner letzten Etappe angekündigt hatte. Schließlich wollte sich der Landespolitiker mit Menschen aus Südthüringen austauschen. Doch im Falle von Gastronomin Pamela Strümpfel kam es nicht dazu, obwohl die dreifache Mutter einiges zu sagen hat.