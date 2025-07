260 Tote bei Flugzeugabsturz Risiko oder letzte Firewall? Der Faktor Mensch im Cockpit

Könnten Piloten im Cockpit überhaupt ersetzt werden?

Das ist noch in weiter Ferne. Zwar forscht die Industrie ähnlich wie bei Autos oder Lastwagen an Flugzeugen, die ohne Besatzung geflogen werden können. Dies soll aber zunächst nicht autonom, sondern per Fernsteuerung (Remote) vom Boden passieren. Mögliche Vorteile wären Einsparungen bei den Personalkosten und verlängerte Flugzeiten für extreme Entfernungen. Ein erster Schritt wäre die Reduzierung auf einen Menschen im Cockpit, was die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) aber gerade nach einer umfassenden Studie als zu unsicher eingestuft hat.