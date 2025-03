Auch am 26. März 1945 stehen die verlogenen Durchhalteparolen in der Suhler Tageszeitung: „Ein Volk was tapfer kämpft, das einig ist und sich in Treue um seine Führung schart, ein anständiges und zum Äußersten einsatzbereites Volk ist unbesieglich. Wir haben bewiesen, dass wir ein solches Volk sind. . . . Wir vertrauen darauf, dass im Kampf gegen die Teufeleien des Bolschewismus und gegen den eiskalten Materialismus der Plutokraten das deutsche Volk in seinem Gottvertrauen nicht enttäuscht wird, wenn es nur sich selbst treu bleibt.“ Auch jener 26. März 1945, ein Montag, wird in Suhl begleitet von Fliegeralarm, der diesmal plötzlich grauenhafte Wirklichkeit wird. Bomben schlagen kurz nach 15 Uhr in der Siedlung am Fröhlichen Mann ein.