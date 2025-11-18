Ein technischer Defekt hatte am Montagvormittag einen Brand im Keller des Sonneberger Rathauses ausgelöst und einen Großeinsatz der Feuerwehr verursacht. Gegen 11.30 Uhr war die Alarmmeldung in der Leitstelle eingegangen. Die Flammen griffen auf eine Elektroanlage über, auch die Notstromversorgung wurde in Mitleidenschaft gezogen. 64 Menschen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes im Gebäude – Mitarbeiter wie Besucher. Alle konnten das Rathaus geordnet und unverletzt verlassen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde das Treppenhaus belüftet, die Betroffenen wurden im Bahnhof durch das DRK betreut. Die Beschäftigten der Stadtverwaltung wurden vorübergehend anderweitig untergebracht.