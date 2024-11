Am Nachmittag war die Bombe auf einer Baustelle in der Nähe des Ulmer Hauptbahnhofes entdeckt worden. Nach Angaben der Einsatzkräfte mussten rund 2.800 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera kontrollierte das evakuierte Gebiet, um sicherzustellen, dass sich keine Personen mehr in diesem Bereich aufhielten.