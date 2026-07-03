250 Jahre USA Sieben US-Fakten, die nicht jeder kennt

Das "S" im Namen von Präsident Harry S. Truman steht für nichts

US-Präsident Harry S. Truman trägt zeit seines Lebens zwar den Mittelnamen S. – doch das S steht für keinen ausgeschriebenen Namen. Der Buchstabe sei ein Kompromiss seiner Eltern zwischen den Namen seiner Großväter Anderson Shipp Truman und Solomon Young, heißt es bei der Truman Library. Der 33. Präsident selbst schreibt seinen Namen mal mit, mal ohne Punkt nach dem S.