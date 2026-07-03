250 Jahre USA Die Deutschen und Amerika - enttäuschte Liebe?

Deutsche Verklärung kann schnell in Ablehnung umschlagen

Seitdem schwankte die deutsche Sicht auf Amerika stets zwischen Bewunderung und Ablehnung und das oft sehr stark. Unter dem konservativen republikanischen Präsidenten George W. Bush etwa kam es zu einer deutlichen Abkühlung. Aber dann zog der demokratische Präsidentschaftsbewerber Barack Obama binnen kürzester Zeit so große Sympathien auf sich, dass ihn im Sommer 2008, noch vor seiner Wahl, mehr als 200.000 Menschen an der Berliner Siegessäule feierten.

In Obama habe sich das deutsche Idealbild von Amerika scheinbar erneuert, meint Depkat. "Die Deutschen haben immer eigene Hoffnungen von Freiheit und Demokratie auf die USA projiziert, die nur selten etwas mit den Realitäten dort zu tun hatten. Amerika-Kritik ist in diesem Zusammenhang oft enttäuschte Liebe: Warum ist Amerika nicht so, wie wir es gerne hätten?" Es sei zum Teil auch die Enttäuschung des demokratischen Musterschülers, der plötzlich erkenne, dass sein bewunderter Lehrer auch Schwächen habe. "Dann schlägt Verklärung schnell in Ablehnung um. Beides hat etwas Maßloses."

Ein ähnlicher Effekt wie bei Obama war auch nach der Wahl von Joe Biden zu beobachten. Kurzzeitig schien Donald Trump nur noch ein Fall für die Gerichte zu sein, das vermeintlich eigentliche Amerika wieder hergestellt. Trumps zweite Amtszeit könnte nun auf einen tieferen Bruch hinauslaufen. "Da sind jetzt Verbindungen gekappt worden", sagt Butter. "Und auch vielen proamerikanisch eingestellten Deutschen ist klar geworden, dass sich die USA langfristig von Europa weg orientieren. Das Verhältnis ändert sich definitiv."

Das Verhältnis wird nie mehr so wie es gewesen ist

Wie wird es nun weitergehen mit den Deutschen und Amerika? "Ich glaube, die Situation ist aktuell so volatil, dass man dazu keine seriöse Prognose abgeben kann", sagt Butter. "Sollten da Dinge systematisch ins Wanken geraten und vielleicht auch fallen, wird das irgendwann auch Einfluss auf die popkulturelle Dimension haben. Dann wäre Amerika so weit von seinem ursprünglichen Idealbild entfernt, dass es seine Strahlkraft auch auf anderen Gebieten einbüßen würde."

Für Depkat steht fest, dass die Idee einer transatlantischen Wertegemeinschaft Vergangenheit ist. "Das wird nicht wiederkommen. Die Entfremdung zwischen Deutschland und den USA hat sicher nicht erst mit Trump begonnen, aber er fungiert jetzt als Abrissbirne, die gar nichts mehr stehen lässt. Dieser Schaden ist irreparabel. Was vielleicht bleibt, ist die Idee von Freiheit und Selbstbestimmung." Die Idee, mit der vor 250 Jahren alles begonnen hat.