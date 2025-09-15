250 Jahre Um- und Neubau der Kirche in Ellingshausen – dieses Jubiläum wurde im Rahmen eines Festprogramms jüngst an einem Wochenende gefeiert. Zum Auftaktkonzert im Gotteshaus erntete die Meininger Gruppe „Kulturbeutel“ mit traditioneller Musik aus vielen Ländern Europas und darüber hinaus viel Beifall. Für die zahlreich erschienenen Gäste war es ein Konzerterlebnis der besonderen Art, hatte man doch bisher im Kirchenraum noch nie derart mitreißende Klänge gehört.