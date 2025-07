Saalfeld-Rudolstadt (dpa/th) - Auf der Saalfelder Höhe ist auf rund 250 Hektar Fläche ein größerer Waldbrand ausgebrochen. Gegen 17.30 Uhr sei der Katastrophenalarm ausgelöst worden, sagte ein Sprecher des Landkreises. Der Brand breite sich in zwei Richtungen aus. Daher seien am Abend noch einmal 100 Einsatzkräfte aus dem südlichen Thüringen nachgefordert worden. Wegen eines weiteren Brandes in Thüringen ist der Fernverkehr der Bahn beeinträchtigt.