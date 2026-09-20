25. Todestag Scharfe Zunge der DDR - Der Mann aus dem "Schwarzen Kanal"

Westfernsehen beliebter als der "Schwarze Kanal"

Das Konzept vom "Schwarzen Kanal": Schnitzler präsentierte Ausschnitte aus westdeutschen Fernsehsendungen und legte sie dann im Sinne der DDR-Staatsdoktrin aus. Der Moderator, der auf beiden Seiten der Mauer den Spitznamen "Sudel-Ede" bekam, lieferte immer vermeintliche Beweise dafür, dass die DDR der bessere deutsche Staat sei: Entlassungen, Streiks, Aufrüstung - aus seiner Sicht Verfallssymptome des Westens, von denen der Arbeiter- und Bauernstaat verschont blieb.

Doch die geplante ideologische Aufrüstung der DDR-Bürger ging gründlich schief: Die meisten schalteten auf Westfernsehen um, bevor die Agitationssendung begann. Ein Witz damals lautete: "Von Schnitzler fragt seinen Nachbarn, warum der ihn immer nur mit "Herr Schnitz" anspricht. Antwortet der Nachbar: "Da sehen Sie, wie schnell ich immer abschalte, sobald Ihr Gesicht erscheint"." Die Sendung war aber Pflicht in Kasernen, Lehrlings- und Studentenwohnheimen. Und: Im Westen sah sie mancher zum Amüsement.

"Schnitzler in die Muppet-Show"

Noch 1989 agitierte Schnitzler wie eh und je: Die Bürgerbewegung in der DDR sei vom Westfernsehen organisiert, wetterte er. Teilnehmer der Montagsdemonstrationen riefen derweil "Schnitzler in den Tagebau" oder "Schnitzler in die Muppet-Show" (Quelle: bundesregierung.de). Am 30. Oktober 1989 nahm das DDR-Fernsehen schließlich den "Schwarzen Kanal" aus dem Programm. Wenige Tage später fiel die Mauer.

Schnitzler durfte vier Minuten lang Abschied nehmen - ganz in seiner Art: "Einige mögen jubeln, wenn ich diese Fernseharbeit nun auf andere Weise fortsetze. ... Ich werde meine Arbeit als Kommunist und Journalist für die einzige Alternative zum unmenschlichen Kapitalismus fortsetzen. Als Waffe im Klassenkampf, zur Förderung und Verteidigung meines sozialistischen Vaterlandes. Auf Wiederschauen."

Kommunist bis zum Tod

Den DDR-Sozialismus konnte er nicht retten - aber zumindest errang Schnitzler einen persönlichen Sieg im Kampf der Systeme: Er war deutlich öfter auf dem Bildschirm zu sehen als sein ideologischer Gegenspieler aus dem Westen: Gerhard Löwenthal im "ZDF-Magazin". Diese Sendung war der Inbegriff des Kalten Krieges im westdeutschen Fernsehen. Für Löwenthal war nach 585 Sendungen Schluss - Schnitzler kam auf rund 1.300 Sendungen.

1990 wurde er Mitglied der DKP, 1991 kurzzeitig Kolumnist der Satire-Zeitschrift "Titanic". Noch 1997 erklärt Schnitzler, es sei "völlig richtig gewesen, die Mauer zu bauen". Den Untergang der DDR sah er bis zuletzt im Verrat durch die Sowjetunion begründet. Am 20. September 2001 starb der unbeliebte Agitator mit 83 Jahren.