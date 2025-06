Die X-Runners bei den Männern in 10:47:46 Stunden, das Team Oßwald Ski-Mix im Mixed in 11:50:06 Stunden und die Pleßgirls Breitungen bei den Frauen nach 13:25:46 sind die Sieger der 25. Auflage des Rennsteig-Staffellaufes. Die Staffel des GutsMuths-Rennsteiglaufvereins, die bis zur sechsten Etappe geführt hatte, kam nach 11:08:52 Stunden ins Ziel. Dritte wurde die „Schnellen Mechaniker vom Autohaus Seyfarth“ in 11:36:50 Stunden.