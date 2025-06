Der beliebte Rennsteig-Staffellauf wird am Samstag letztmalig in gewohnter Form stattfinden. Bereits zum 25. Mal heißt es „Stabübergabe auf dem Kammweg“ – 170 Kilometer, zehn Etappen und über knapp 2000 Läuferinnen und Läufer, die gemeinsam den legendären Höhenweg von Hörschel bis Blankenstein bezwingen. Auch in diesem Jahr steht der Staffellauf ganz im Zeichen von Teamgeist, sportlichem Ehrgeiz und einem Naturerlebnis der besonderen Art. Die einzigartige Streckenführung durch den Thüringer Wald, das familiäre Flair und die ehrenamtlich getragene Organisation machen den Rennsteig-Staffellauf zu einem Highlight im Laufkalender Deutschlands.