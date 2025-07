Mit stolz geht Axel Evers von Raum zu Raum im Inneren des Gebäudes mit der kreischend grünen Fassade in der Zellaer Höhe. Hier führt er uns von Büro zu Büro, stellt die Mitarbeiter hinter ihren Schreibtischen vor, viele mit jahrelanger Betriebszugehörigkeit. Er zeigt Entwürfe von Dach- und Fassadenkonstruktionen, eine Schrankwand, in der sich Aktenordner an Aktenordner mit Projektplanungen reihen. Dann stößt auch sein Partner Uwe Fritz dazu, der gerade noch im Gespräch mit den Kollegen steckte. Noch ein schneller Zuruf über den Flur hier, ein kleiner Plausch im Zimmer dort. Alles geht hier in routinierten Abläufen zu und wirkt doch nicht streng.