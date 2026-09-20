Dixieland-Musik schallte über das Gelände, Kinder tobten auf der Hüpfburg, der Duft von Bratwürsten lag in der Luft, und aus der STB-Werkhalle klangen die Geräusche eines laufenden Bahnbetriebs. Wer zum Tag der offenen Tür der Süd-Thüringen-Bahn nach Meiningen gekommen war, bekam weit mehr geboten als einen Blick hinter die Kulissen eines Verkehrsunternehmens. Zwischen historischen Lokomotiven, moderner Technik und zahlreichen Mitmachangeboten wurde erfahrbar, wie viel Arbeit, Leidenschaft und Verantwortung hinter dem täglichen Bahnverkehr in Südthüringen stehen.