Der Provinzkultur-Jahresrückblick 2025 muss zwangsläufig mit einem Rückblick auf 25 Jahre „Provinzschrei – Das Kunst- und Literaturfest im Thüringer Wald“ beginnen, denn vor einem Vierteljahrhundert wurden die Grundlagen für das gelegt, was heute von Provinzkultur im Süden Thüringens sichtbar ist, heißt es in einer Mitteilung des Vereines. Von den Mitstreitern seien in dieser Zeit weit über 3000 Einzelveranstaltungen beziehungsweise Projekte durchgeführt und dabei etwas mehr als 110.000 Besucher gezählt worden.