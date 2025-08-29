Um als Pfarrerin eine eigene Gemeinde betreuen zu können, gilt es vorab einen sehr langen Weg zu absolvieren. Sabine Mägdefrau hat ihn zurückgelegt. Seit 2000 war sie danach für die Kirchengemeinde Schwarza, einschließlich Benshausen und Ebertshausen zuständig. Nach 16 Jahren folgten wegen Umstrukturierungen im Evangelischen Kirchenkreis Henneberger Land Veränderungen. Sie verlor Schwarza und bekam zu Benshausen und Ebertshausen die Gemeinden Albrechts sowie Dietzhausen-Wichtshausen hinzu, ab kommenden Januar erneut auch wieder Schwarza.