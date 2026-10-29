Manchmal braucht es nur eine Wanderung, eine zufällige Einkehr und ein paar gemeinsam getrunkene Biere, damit etwas entsteht, das Jahrzehnte überdauert. Was 1996 mit einer Begegnung in einer Gaststätte begann, entwickelte sich zu einer Freundschaft zwischen zwei Gemeinden, die heute weit mehr verbindet als eine unterschriebene Urkunde. Am Freitag, dem 23. Oktober, feierten Piesau und Damflos aus dem Landkreis Trier-Saarburg im Hotel „Thüringer Wald“ das 25-jährige Bestehen ihrer Partnerschaft. Ortsteilbürgermeister Siegfried Lippmann begrüßte die Gäste aus Rheinland-Pfalz sowie zahlreiche Piesauer, darunter Wegbegleiter der ersten Stunde. Sein Dank galt insbesondere den Vereinen und zahlreichen ehrenamtlichen Helfern, die mit ihrem Engagement zur Vorbereitung und Ausgestaltung der Jubiläumsfeier beigetragen hatten.