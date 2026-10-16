Die Fichten an der Mehrzweckhalle sind gesetzt, der Kirmesgottesdienst ging schon vergangenes Wochenende über die Bühne. Nach dem internen Kirmesstart wird nun offiziell gefeiert: Am kommenden Wochenende gibt zwei Tage doppelten Grund zum Party machen. Die Veranstalter möchten im Zeichen von Tradition und Geselligkeit wieder für die Gräfinau-Angstedter und Gäste von außerhalb etwas bieten und begehen mit der 25. Auflage zugleich ihr eigenes Jubiläum.