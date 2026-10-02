Wo die innerdeutsche Grenze DDR und Bundesrepublik jahrzehntelang voneinander trennte, gestalten Städte und Gemeinden heute gemeinsam ihre Zukunft. Rund 50.000 Menschen profitieren inzwischen von einer Zusammenarbeit, die vor der Wiedervereinigung niemand für möglich gehalten hätte. Zum 25. Jubiläum der Initiative Rodachtal blicken Wegbegleiter, engagierte Menschen sowie Vertreter aus Kommunen und Politik auf der Veste Heldburg darauf zurück, was sie gemeinsam alles erreicht haben.