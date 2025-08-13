„Ich habe so viele Anekdoten, eigentlich könnte ich ein Buch schreiben“, sagt Michaela Richter lachend. Sie steht in der psychosozialen Tagesstätte der Lebenshilfe Ilm-Kreis und schwelgt in Erinnerungen. Aus besonderem und gutem Grund: Die Einrichtung feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum, hat deshalb am Mittwoch zum Tag der offenen Tür geladen. Der Eingang der Tagesstätte in der Münzstraße 8a in Ilmenau liegt etwas versteckt – und doch finden zum Fest so einige Interessierte herein. Wohl auch, weil ein Aufsteller und die festliche Deko auf das besondere Ereignis aufmerksam machen. Zwei Klienten begrüßen freundlich die Besucher und überreichen jedem sogar ein kleines Geschenk. Kuchen und Getränke stehen am Buffet bereit, es herrscht reges Treiben.