So eine Art neues Tor zur Suhler Innenstadt entstand vor 25 Jahren: Das Lichtspieltheater der Cineplex-Gruppe prägt seither mit gläserner Fassade das Stadtbild an zentraler Stelle mit. 25 Jahre, ein Vierteljahrhundert – das ist auch bei einem Kino ein guter Grund zum Feiern. „Wir planen jetzt nicht die große Party mit Tausend Gästen, aber wir haben uns ein paar Sachen ausgedacht“, erläutert Yvonne Mitzenheim, die Theaterleiterin des Suhler Hauses der bundesweit agierenden Cineplex-Gruppe. So soll es am 6. Juli einen Empfang für geladene Gäste – Freunde und Partner des Hauses ebenso wie Handwerker, örtliche Prominenz, aber auch zahlreiche frühere Mitarbeiter – geben. Für das Publikum interessant ist die sich daran anschließende Jubiläumswoche: „Da werden wir eine Woche lang jeden Tag Film-Klassiker aus der Mottenkiste holen, die in den zurückliegenden Jahren für Aufsehen sorgten“, verspricht Yvonne Mitzenheim. So soll tatsächlich die „Herr der Ringe“-Trilogie komplett aufgeführt werden, aber auch beliebte Klassiker wie „Dirty Dancing“, „Shining“ oder „E.T. – der Außerirdische“ sollen noch einmal auf der großen Leinwand zu erleben sein.