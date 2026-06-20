Der Löwe ist geblieben. Die Sterne auch. Nur die Geschichten, die rund um dieses Zeichen erzählt werden können, sind in den vergangenen 25 Jahren immer mehr geworden. Was Heiko Schwan im Jahr 2000 auf dem Zeichenblock entwarf, ist für die Chopperfriends Schmalkalden längst mehr als ein Emblem. Es ist ihr gemeinsames „Colour“, ihr Erkennungszeichen auf der Kutte – und ein Stück Schmalkalder Motorradgeschichte.