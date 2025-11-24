Die Plätze an den Tischen im Vachaer Vachwerk waren gut gefüllt, als der Caritasverband für die Regionen Fulda und Geisa das 25. Jubiläum seiner Jugendarbeit feierte. Engagierte Unterstützer, aktive Clubmitglieder und teils langjährige Wegbegleiter waren der Einladung gefolgt. Bürgermeister, Vizebürgermeister, Ortsteilbürgermeister, Pfarrer und Schulleiter aus der Region waren unter den Gästen, ebenso der CDU-Landtagsabgeordnete Martin Henkel, Martin Rosenstengel (CDU), 2. Beigeordneter des Wartburgkreis-Landrates, Mitarbeiter und ehemalige Mitarbeiter des Jugendamtes, Polizisten der Polizeiinspektion Bad Salzungen sowie der Caritas-Aufsichtsratsvorsitzende, Prälat Christof Steinert. Vertreten war zudem der Verein „Jugend aktiv“.