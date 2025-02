Jubiläum in Hof und obwohl gerade „dieser scheiß Virus umgeht“, wie Thomas Neubert von der LG Hof sagt, war der Meetingleiter am vergangenen Samstag, 15. Februar, mit dem Zuspruch zum inzwischen 25. Hochsprung-Meeting mit Musik trotzdem sehr zufrieden. 50 Teilnehmer sind im Vergleich zum Vorjahr knapp neuer Meetingrekord. Wegen der derzeitigen Grippewelle gab es bei den insgesamt 60 Meldungen noch einige kurzfristige Absagen. Mit 50 Startern sei man jedoch „auch an der Kapazitätsgrenze. Wir wollen den Wettbewerb für Athleten und Zuschauer ja attraktiv halten“, so Neubert.