Die Kreissportjugend des Kreissportbundes (KSB) Sonneberg feierte in der Lohau-Halle das 25-jährige Jubiläum der Ballnacht. Mit sechs Mannschaften und etlichen Zuschauern war es ein sportlicher Abend voller Emotion, Teamgeist und Fairness. Nach der Eröffnung durch die Vorsitzende der Kreissportjugend, Beate Meißner, konnten die Spiele beginnen. Traditionell wurde wieder mit Volleyball gestartet, wobei sich im Jeder-gegen-jeden-Modus viele spannende Ballwechsel ergaben. Auch bei den anschließenden Begegnungen im Basketball herrschte ein fairer und aufregender Kampf um den Sieg. Selbst bei der abschließenden Sportart – dem Fußball – gab es viele sehenswerte Zweikämpfe, welche die Zuschauer zum Jubeln brachte.