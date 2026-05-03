„Ich bin zufrieden. Bei so gutem Wetter wie an diesem Wochenende kommen natürlich auch viele Besucher“. Susanne Smalun aus Gehren muss es wissen. Die Jubiläumsauflage des Ilmenauer Töpfermarktes ist auch für sie die 25. Sie gehört quasi zu den „alten Eisen“ hier. An ihrem angestammten Platz in der Lindenstraße hat sie auch diesmal wieder allerhand Handwerksschätzchen mitgebracht. Teller, Tassen, Eierbecher, Vasen, Schalen, Souvenirs, Schmuck und vieles mehr – alles schön bunt, alles einzigartig.