Erfurt (dpa/th) - Motorradfahren gehört zu den beliebten Hobbys vieler Thüringer - 117.870 Maschinen waren nach Daten des Kraftfahrbundesamtes zu Jahresbeginn im Freistaat zugelassen. Trends zum Start in die Motorradsaison zeigt eine zweitägige Messe bis Sonntag in Erfurt. Die Motorradmesse begeht in diesem Jahr ihre 25. Auflage, wie die Erfurter Messe GmbH mitteilte.