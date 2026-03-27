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  6. Falkner, Hirschrufer und Reiter - Freizeitmesse in Erfurt

25. Auflage Falkner, Hirschrufer und Reiter - Freizeitmesse in Erfurt

Die Freizeitmesse «Reiten-Jagen-Fischen» kann auf ein treues Publikum bauen. In diesem Jahr feiert sie Jubiläum.

Erfurt (dpa/th) - Die Messe Erfurt lockt mit einer großen Schau zu Natur- und Freizeitangeboten wieder Angler, Jäger, Pferdefreunde und Waldfachleute. Zum Auftakt der Publikumsmesse "Reiten-Jagen-Fischen" ließ der Zuspruch die Veranstalter auf einen guten Jahrgang 2026 hoffen. "Es ist in allen Hallen was los", sagte eine Messe-Sprecherin. Die Messe, an die eine Forstschau gekoppelt ist, zieht unter anderem mit Vorführungen von Jagdhunden, Jagdhornbläsern, Holzrücken mit schweren Pferden und verschiedenen Wettbewerben seit 25 Jahren ein treues Publikum an.

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Fast schon Legendenstatus genießt etwa die Thüringer Meisterschaft der Hirschrufer, bei der die Teilnehmer den Brunftschrei von Hirschen nachahmen. Zu den sportlichen Höhepunkten gehören Reitturniere und Wettbewerbe im Turnierangeln. In einer Showküche werden Fisch- und Wildgerichte zum Nachkochen zubereitet.

Mehr als 30.000 Besucher

Seit der Premiere 1999 hat sich "Reiten-Jagen-Fischen" nach Messeangaben zu einer der größten Freizeitmessen in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen entwickelt. In 25 Jahren seien insgesamt 634.000 Besucher, rund 5.000 Aussteller und 25.000 Programmakteure gezählt worden. Im vergangenen Jahr hatte das Messedoppel mehr als 30.000 Besucher nach Erfurt gezogen.