25. Auflage Falkner, Hirschrufer und Reiter - Freizeitmesse in Erfurt

Erfurt (dpa/th) - Die Messe Erfurt lockt mit einer großen Schau zu Natur- und Freizeitangeboten wieder Angler, Jäger, Pferdefreunde und Waldfachleute. Zum Auftakt der Publikumsmesse "Reiten-Jagen-Fischen" ließ der Zuspruch die Veranstalter auf einen guten Jahrgang 2026 hoffen. "Es ist in allen Hallen was los", sagte eine Messe-Sprecherin. Die Messe, an die eine Forstschau gekoppelt ist, zieht unter anderem mit Vorführungen von Jagdhunden, Jagdhornbläsern, Holzrücken mit schweren Pferden und verschiedenen Wettbewerben seit 25 Jahren ein treues Publikum an.