Nach langer Zeit sind auch wieder politische Untertöne vernehmbar. Die Country-Folk-Ballade "Ringing Hollow" wirkt zunächst wie ein gewöhnliches Liebeslied - bis man feststellt, dass es sich bei der Verflossenen um die USA handelt. "Lady Liberty sieht nicht so gut aus, wenn sie das Gesicht verzieht", singt Jagger.

Zudem erlaubt er sich bei "Mr Charm" einen Seitenhieb gegen den "verrückten Mogul Mr. Musk".

Der Schwung der 60er Jahre

2023 begeisterten die Rolling Stones mit "Hackney Diamonds", ihrem ersten Studioalbum seit 18 Jahren. Nur drei Jahre später ist "Foreign Tongues" sogar noch stärker. "Genau das brauchen wir", sagt Ronnie Wood, "den alten Schwung, den die Stones damals in den Jimmy-Miller-Zeiten hatten." Miller produzierte einst Klassiker wie "Let It Bleed" (1969) und "Exile on Main St." (1972).

Für das 25. Stones-Album stand - wie schon bei "Hackney Diamonds" - Topproduzent Andrew Watt an den Reglern. Der 35-Jährige produzierte auch das jüngste Album von Paul McCartney, "The Boys of Dungeon Lane". Der Ex-Beatle gastiert auf "Foreign Tongues" und spielt Bass bei "Covered in You".

Watt bringe jugendliche Energie, Begeisterung und musikalisches Know-how mit, schwärmt Wood. "Er kann das, was er sagt, auch musikalisch untermauern. Er kann ein wenig singen und ein paar Instrumente spielen. Er weiß also, wovon er spricht - deshalb hören wir auf ihn."

Gute Stimmung im Studio

Nach dem Tod von Charlie Watts ist "Foreign Tongues" das zweite Album mit Schlagzeuger Steve Jordan, der den Songs mit seinem druckvollen Spiel ordentlich Wucht verleiht. "Steve ist wie eine Explosion", findet Wood. "Er führt Charlies Vermächtnis weiter, nur mit einem noch explosiveren Beat."

Die Band veröffentlichte ein Video aus dem Studio, in dem Jagger mit Jordan beim Tanzen zu sehen war - nicht nur zum Spaß. "Steve und ich müssen völlig im selben Takt sein, so wie ich das früher mit Charlie war", erklärt der Sänger. "Deshalb machen wir das - damit ich spüren kann: Ist das der richtige Groove für diesen Song? Du siehst mich im Studio tanzen, aber eigentlich arbeite ich."

Es zeigt auch, wie gut die Stimmung im Studio ist. "Wir können jahrelang nichts voneinander hören und dann - Bumm - kommen wir wieder zusammen, und die alte Energie ist sofort wieder da, sogar noch stärker als früher", bestätigt Ronnie Wood, der seit 50 Jahren festes Bandmitglied ist. Und Jagger sagt: "Es macht immer noch Spaß."

Diese Energie und Spielfreude hört man den neuen Songs an. Nach über 60 Jahren Bandgeschichte klingen die Rolling Stones verblüffend frisch. "Foreign Tongues" ist kein Nostalgie-Trip, sondern ein zeitlos gutes Rock'n'Roll-Album.