Klara Glockenklang und Lina Lichterglanz bringen in diesem Jahr in der Vorweihnachtszeit Märchen aus aller Welt zu Gehör. Die beiden Elfen laden alle kleinen und großen Leute zum Meininger Adventskalender ein. Die Fassade der Anna-Seghers-Bibliothek in der Ernestinerstraße verwandelt sich wieder in ein Haus, das im Dezember hinter seinen Fensterläden und der Eingangstür 24 Überraschungen parat hält. Auch in diesem Jahr warten hier viele Geschichten, kleine Aufführungen und weihnachtliche Vorfreude auf alle Besucher.