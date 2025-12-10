Bott war kurz vor Beginn des Prozesses im Juli zweiter Verteidiger von Block geworden. Anfang August hatte sich die Angeklagte von ihrem Pflichtverteidiger Otmar Kury getrennt. Diese Funktion übernahm dann Bott, der seitdem meist zusammen mit einer Kollegin aus seiner Düsseldorfer Kanzlei zum Prozess kommt.

Jahrelanger Sorgerechtsstreit

Der Rückholaktion zu Silvester 2023/24 ging ein jahrelanger Sorgerechtsstreit voraus. Die Kinder leben seit August 2021 bei ihrem Vater in Dänemark. Blocks Ex-Mann Stephan Hensel und dessen neue Ehefrau Astrid Have hatten sie nach einem Wochenendbesuch dabehalten. Nach Angaben von Hensel weigerten sich die Kinder, zu ihrer Mutter nach Hamburg zurückzukehren. Nur wenige Wochen zuvor war die älteste Tochter von Block und Hensel – damals 15 Jahre alt – nach einem Streit mit der Mutter zu ihrem Vater gezogen.

Das Oberlandesgericht in Hamburg entschied im Herbst 2021, dass die beiden jüngsten Kinder zu ihrer Mutter zurückkehren müssen. Es sprach der Mutter das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht zu. Die dänische Justiz erkannte an, dass die Kinder unrechtmäßig nach Dänemark gebracht wurden, lehnte aber eine Rückführung gegen deren Willen ab.

Wegen der Zurückhaltung der Kinder hat die Staatsanwaltschaft Hamburg 2023 Anklage gegen Hensel und Have erhoben. Hensel wird Kindesentziehung, Have Beihilfe vorgeworfen. Eine Entscheidung über die Eröffnung eines Prozesses steht noch aus.

Ablauf der Entführung von Mitangeklagtem gestanden

Einer der Angeklagten im Prozess gegen Christina Block ist ein Israeli, der als einziger in Untersuchungshaft sitzt. Er war Ende September 2024 bei der Einreise nach Zypern verhaftet worden. Der 36-Jährige hat seine Beteiligung umfassend gestanden. Die Entführung bezeichnete er als Rettungsaktion.

Ob die israelische Sicherheitsfirma einen Auftrag für die Entführung bekommen hatte, sagte der Angeklagte nicht. Den Beteiligten seien jeweils 10.000 Euro vom Firmenchef in Aussicht gestellt worden. Er selbst habe auf das Geld verzichtet. Für ihn sei die Aktion eine Gelegenheit gewesen, eine gute Tat zu tun, er habe die Kinder vor dem bösen Vater retten wollen. Bei seiner Aussage bat er Hensel und die Kinder um Entschuldigung.

Dem Geständnis zufolge wurden der damals zehn Jahre alte Junge und das 13-jährige Mädchen am Neujahrstag 2024 zu einem Bauernhof in Baden-Württemberg gebracht. Von dort holte Christina Block sie nach Hamburg, wie sie selbst berichtet hat. Am 5. Januar 2024 entschied das Oberlandesgericht, dass die Kinder zu ihrem Vater zurückgebracht werden müssen.

Beim letzten Verhandlungstag am 19. November hatte Have als Zeugin ausgesagt. Die 39-Jährige, die seit 2020 mit Hensel verheiratet ist, erklärte, dass die beiden Kinder nach der Entführung sehr verändert gewesen seien. Die Erlebnisse belasteten die Kinder bis heute. Das Mädchen habe ihr erzählt, sie habe während der Entführung nach Deutschland "Todesangst" gehabt. Über das Wiedersehen auf einer Hamburger Polizeiwache sagte die Stiefmutter: "Sie sind uns in die Arme gesprungen."