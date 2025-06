War das heiß! Das 28. Meininger 24-Stunden-Schwimmen war eine sehr schweißtreibende Angelegenheit. Abkühlung im Wasser kam da natürlich gut an. Und das taten am Samstag und Sonntag im Meininger Freizeitzentrum „Rohrer Stirn“ insgesamt 735 Teilnehmer des Meininger Schwimm-Klassikers. Das waren 73 weniger als vor einem Jahr, aber sie schwammen am Ende 3360,2 Kilometer und damit nur rund 150 Kilometer weniger im beim Rekord im Vorjahr.