Zum 29. Mal in den letzten 31 Jahren findet vom Samstag, 14 Uhr, bis Sonntag, 14 Uhr das Meininger 24-Stunden-Schwimmen statt. Die traditionelle Veranstaltung erfreut sich großer Beliebtheit und lockt Jahr für Jahr viele kleine und große Schwimmmeter-Sammler in das Freizeitzentrum „Rohrer Stirn“. Gemeinsam mit dem Bäderteam der Stadtwerke Meiningen hat der Meininger Schwimmverein „Wasserfreunde“ wieder ein buntes Programm zusammengestellt.