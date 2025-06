Auf seiner Facebook-Seite kündigte der 33-jährige Weltrekordler aus der Schweiz sein Kommen zum Meininger 24-Stunden-Schwimmen an. „Next Stop: Meininger 24-Stunden-Schwimmen! Am kommenden Wochenende tauche ich in Thüringen ein! Beim größten europäischen 24-Stunden-Schwimmen gilt es, das Resultat von 2023 zu verbessern und zu überraschen“, schrieb Mombelli. Auf die Antwort der Meininger und die ausgedrückte Freude, ihn wieder hier im Wasser zu sehen entgegnete er: „Ich freue mich riesig auf Euch und bedanke mich für die Organisation dieses Wahnsinnsanlasses, den Ihr auf die Beine stellt!“