Sommer, Hitze, Abkühlung! Punkt 14 Uhr startete bei hitzigen 28 Grad im Schatten in Meiningen die 28. Ausgabe des 24-Stunden-Schwimmens. Und sofort nahmen die Teilnehmer die fünf Bahnen des 50-Meter-Sportbeckens in Beschlag. Nach einer Stunde hatten sie bereits 257 Kilometer zurückgelegt. Bis dahin waren schon 212 Schwimmer auf der Jagd nach den Bahnen im Wasser. Die 28. Ausgabe des Meiningen 24-Stunden-Schwimmens geht noch bis zum Sonntag um 14 Uhr. Geschwommen werden kann rund um die Uhr. Ab 19 Uhr am Samstagabend gibt es zudem Livemusik mit „Belconda“ am Beckenrand. Also nichts wie hin ins Meininger Freizeitzentrum Rohrer Stirn, anmelden, Bahnen schwimmen und vielleicht Teil eines neuen Rekords werden.