Wer schwimmen kann und etwas auf sich hält, der sollte einmal am Meininger 24-Stunden-Schwimmen teilgenommen haben. Das hat nicht irgendeine wichtige Persönlichkeit des öffentlichen Lebens gesagt, das ist einfach so. Der Meininger Schwimmklassiker verfehlte auch bei seiner 29. Auflage die Anziehungskraft auf die Teilnehmer nicht. Und das war sicher nicht nur wegen der Monsterhitze des vergangenen Wochenendes so. Und so meinte Meiningens Bürgermeister Fabian Giesder bei der Eröffnung auch passend, dass diese Veranstaltung an diesem Wochenende die einzig logische sei. Und das nahmen viele wörtlich, denn am Ende der 24 Stunden standen gleich mehrere neue Rekorde.