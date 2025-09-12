Es sollte eigentlich wesentlich schneller gehen. Umso größer ist nun die Freude in Gumpelstadt und den umliegenden Dörfern, dass in dieser Woche die Bagger auf dem Grundstück in der Moorgrundstraße angerollt sind. „Damit ist ein weiterer, wichtiger Schritt für eure Tante-Enso-Filiale in Moorgrund getan. Wir freuen uns riesig mit euch“, heißt es dazu in einem Update auf der Internetseite des Bremer Unternehmens „Myenso“.