Einmal selbst erleben, wie sich ein 24-Stunden-Dienst bei Feuerwehr und Rettungsdienst anfühlt. Diese Möglichkeit hatten knapp 40 Kinder und Jugendliche bei einem gemeinsamen Ausbildungswochenende der Feuerwehr Barchfeld/Immelborn und der DRK-Ortsgemeinschaft Tiefenort. Unterstützt wurden sie dabei von rund 15 Betreuerinnen und Betreuern aus beiden Organisationen. Auf dem Dienstplan standen realitätsnahe Einsatzübungen, verschiedene Ausbildungseinheiten und gemeinsame Aktivitäten. Auch die nächtliche Alarmierung durfte dabei nicht fehlen.