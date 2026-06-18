TV-Quoten

ARD und ZDF haben quotentechnisch einen starken Start hingelegt. Das 7:1 der deutschen Nationalmannschaft gegen Debütant Curaçao verfolgten laut AGF Videoforschung im Schnitt 23,427 Millionen Menschen im Ersten. Damit war die Quote nicht nur besser als zum Auftakt der Heim-EM vor zwei Jahren (22,49 Millionen), sondern auch deutlich besser als beim ersten WM-Spiel 2022 in Katar. Damals sahen zur Nachmittagszeit 9,23 Millionen Menschen zu.

Parallel zu dem öffentlich-rechtlichen Sender übertrug auch MagentaTV die Partie in Houston.

Das Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika vor einer Woche stieß ebenfalls auf großes Interesse. 10,038 Millionen Zuschauer sahen beim Auftakt in Mexiko-Stadt im ZDF zu. Insgesamt zeigen ARD und ZDF je 30 Spiele. Die übrigen 44 Partien laufen exklusiv bei MagentaTV.

Außenseiter überraschen

Die Erweiterung des Teilnehmerfelds von 32 auf 48 Nationen verwässert den sportlichen Wettbewerb - das war eines der Kernargumente derjenigen, die die Aufstockung kritisch beurteilen. In Debütant Curaçao und Tunesien (1:5 gegen Schweden) gab es zwar vereinzelt Beispiele für diese These, doch die meisten Außenseiter schlugen sich beachtlich - oder überraschten sogar wie Kap Verde, das sensationell eine Nullnummer gegen Europameister Spanien schaffte.

Zudem siegte Australien unerwartet 2:0 gegen die als Geheimfavorit gehandelte Türkei. Der frühere WM-Gastgeber Katar trotzte der Schweiz ein Remis ab. Und auch Haiti sah beim 0:1 gegen Schottland zumindest ordentlich aus - und blieb nicht chancenlos. Für einen echten Coup sorgte die Demokratische Republik Kongo, die gegen Mitfavorit Portugal mit Cristiano Ronaldo ein 1:1 erkämpfte.