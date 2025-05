Vorsichtig arbeitet Fredi Lüthi mit der Pinzette, klebt kleine Teile an den Truck. „Ich muss immer was zu tun haben und so kann ich gleich den Besuchern etwas zeigen“, erklärt der Schweizer. Er ist der Teilnehmer mit der weitesten Anreise zu den 24. Internationalen Modellbautagen des Plastik Modellbau Clubs (PMC) Thüringen, den neunten, die in der Arnstädter Stadthalle stattfinden. Und er ist Stammgast, freut sich auf den Austausch mit den anderen Modellbauern und dem Publikum.