Es war wieder einmal richtig voll und richtig toll im Schneidmühlengrund. Insgesamt 265 Läuferinnen und Läufer, quer durch die Altersklassen, genossen bei besten Bedingungen das sportliche Kräftemessen im Crosslauf. Bei der Veranstaltung des WSV Kleinschmalkalden, den sich viele stets dick im Kalender markiert haben, dominierte einmal mehr die Jugend. Allein 43 Bambini absolvierten in mehreren Startergruppen die 500 Meter-Strecke. Es folgten die Läufe von 1 bis zu 5 Kilometern. Auch an der 10 km-Strecke versuchten sich sich Läufer von der U16 bis zur Ü60 – oder auch Nordic Walker. Eine starke Ausdauer bewiesen Konstantin Kiel (U13, WSV Brotterode) und Maxim Große (U16, SV Medizin Bad Liebenstein), die die doppelte Distanz ihrer Altergenossen absolvierten. Konstantin lief bereits 5 km, Maxim absolvierte die 10 km-Distanz – die Marathon-Stars von morgen?